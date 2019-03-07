В Твери ищут очевидцев наезда на 90-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-07T10:16:07+03:00

Женщину сбили на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери ищут свидетелей наезда на 90-летнюю женщину. Бабушку сбили в среду, 6 марта в районе дома №1 по улице Бебеля (сквер Крылова и мосты рядом с Обелиском).

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что пенсионерка переходила проезжую часть, когда ее сбил неустановленный автомобиль.

Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшей помогли очевидцы случившегося.

Женщина получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

В группе водителей в соцсети просят всех, кто стал очевидцем случившегося, связаться с Натальей.

ИСТОЧНИК KP.RU