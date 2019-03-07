В Твери ищут очевидцев наезда на 90-летнюю женщину
Авария произошла на улице Бебеля
Женщину сбили на "зебре" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери ищут свидетелей наезда на 90-летнюю женщину. Бабушку сбили в среду, 6 марта в районе дома №1 по улице Бебеля (сквер Крылова и мосты рядом с Обелиском).
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что пенсионерка переходила проезжую часть, когда ее сбил неустановленный автомобиль.
Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшей помогли очевидцы случившегося.
Женщина получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.
В группе водителей в соцсети просят всех, кто стал очевидцем случившегося, связаться с Натальей.
ИСТОЧНИК KP.RU