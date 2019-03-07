За сутки в Твери сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-07T09:50:33+03:00

Четыре человека оказались под колесами автомобилей за сутки в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Твери за минувшие сутки, 6 марта автомобилисты сбили трех пешеходов. Первая авария произошла около 03:00 на улице Коминтерна. 20-летний водителя автомобиля «ВАЗ 2103» сбил 51-летнего мужчину, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода возле дома №20. Пострадавшего забрали в больницу на «скорой».

Около полудня в районе дома №7 по улице Ерофеева 36-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» наехал на 57-летнего пешехода. Автомобилист сдавал задним ходом и не заметил человека, который переходил дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства.

В 17:20 под колесами автомобиля оказалась 90-летняя женщина. Водитель, который сбил ее на улице Бебеля, скрылся с места происшествия. Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы.

Напомним, еще одного мужчину 6 марта сбили в Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU