Два человека погибли при столкновении минивэна и "КАМАЗа" на трассе М-11 в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-07T09:29:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области около 04:50 в четверг, 7 марта на скоростной трассе М-11 произошла авария со смертельным исходом. На 380 километре автодороги в Бологовском районе водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» врезался в «КАМАЗ», который совершил вынужденную остановку из-за неисправности.

В региональный Госавтоинспекции сообщили, что на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир минивэна.

На месте аварии работали спецслужбы. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU