Два человека погибли при столкновении минивэна и "КАМАЗа" на трассе М-11 в Тверской области
Подробности произошедшего устанавливаются
Минивэн врезался в КАМАЗ Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области около 04:50 в четверг, 7 марта на скоростной трассе М-11 произошла авария со смертельным исходом. На 380 километре автодороги в Бологовском районе водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» врезался в «КАМАЗ», который совершил вынужденную остановку из-за неисправности.
В региональный Госавтоинспекции сообщили, что на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир минивэна.
На месте аварии работали спецслужбы. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU