В преддверии 8 марта в Роспотребнадзоре напомнили жителям Тверской области, как правильно выбирать цветы
В преддверии Международного женского дня региональное управление Роспотребнадзора напоминает жителям Тверской области, как правильно выбирать цветы.
В первую очередь, продавец обязан донести до покупателя необходимую и достоверную информацию о своем товаре (название цветов, дату упаковывания и/или срезки, рекомендации по уходу, правила и условия использования, срок годности, воздействие на здоровье и тд.) и их изготовителях и помочь с правильным выбором.
Также продавец должен сразу озвучивать конечную сумму покупки в рублях. Обязан сотрудник магазин показать всю необходимую документацию на растения (в частности, акт карантинного фитосанитарного контроля).
Цветы должны быть чистыми, без вредителей на стеблях, листьях и соцветиях. Не должно быть на растениях и различных повреждений.
В ведомстве также напоминают, что при покупке цветов продавец обязан выдать покупателю кассовый чек.
Напоминаем, что цены на цветы перед праздником уже начинают кусаться.
ИСТОЧНИК KP.RU