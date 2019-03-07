В преддверии 8 марта в Роспотребнадзоре напомнили жителям Тверской области, как правильно выбирать цветы

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-07T09:08:48+03:00

8 марта смело можно прибавлять к обычной цене десяток, а то и два Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В преддверии Международного женского дня региональное управление Роспотребнадзора напоминает жителям Тверской области, как правильно выбирать цветы.

В первую очередь, продавец обязан донести до покупателя необходимую и достоверную информацию о своем товаре (название цветов, дату упаковывания и/или срезки, рекомендации по уходу, правила и условия использования, срок годности, воздействие на здоровье и тд.) и их изготовителях и помочь с правильным выбором.

Также продавец должен сразу озвучивать конечную сумму покупки в рублях. Обязан сотрудник магазин показать всю необходимую документацию на растения (в частности, акт карантинного фитосанитарного контроля).

Цветы должны быть чистыми, без вредителей на стеблях, листьях и соцветиях. Не должно быть на растениях и различных повреждений.

В ведомстве также напоминают, что при покупке цветов продавец обязан выдать покупателю кассовый чек.

Напоминаем, что цены на цветы перед праздником уже начинают кусаться.

ИСТОЧНИК KP.RU