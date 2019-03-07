2019-03-07T08:43:02+03:00
Спорт

Гонщики посвящают кубок Твери по автоспорту Международному женскому дню

Состязания пройдут 8 марта
Виктория ЖУКОВА
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Состязания гонщики посвящают Международному женскому дню, что очень необычно в данной тематикеСостязания гонщики посвящают Международному женскому дню, что очень необычно в данной тематикеФото: Евгений БАРАНЦЕВ
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В Твери 8 марта пройдет кубок города по автомобильному спорту. Мероприятие гонщики посвящают Международному женскому дню, что очень необычно в данной тематике.

Проходить соревнования будут на стадионе технических видов спорта «Вираж» спортивной школы «Лидер» (деревня Борихино). Участвовать будут как юноши, так и девушки в трех возрастных категориях: 9-12 лет, 12-18 лет и с 16 лет.

В администрации Твери сообщили, что соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и спорта, популяризации и развития автомобильного спорта в Твери, а также повышения спортивного мастерства участников соревнований и привлечения населения к регулярным занятиям спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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