В Тверской области дешевеют куриные яйца, но дорожают овощи

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-07T08:07:44+03:00

Яичница на завтрак снова доступна, но пока без овощей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Тверьстат продолжает следить за изменениями средних потребительских цен. В ведомстве составляется еженедельный отчет.

Согласно данным, на минувшей неделе больше всего в цене прибавили овощи. Репчатый лук подорожал на 8,9% (33 рубля за килограмм), капуста – на 3,7% (33 рубля), морковь – на 3,2% (30 рублей), а вот картофель стал дешевле на 1,9% (24 рубля 20 копеек).

Также дорожают сосиски и сардельки (+2,6%), карамель (+2%), вермишель (+2,8%) и хлеб (+1,8%).

Зато значительно дешевле стали куриные яйца (-5,3%). Десяток в регионе можно купить в среднем за 60 рублей. Килограмм сметаны стал дешевле на 3,5%, а свинина и курятина на - 1,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU