В Тверской области дешевеют куриные яйца, но дорожают овощи
Тверьстат продолжает следить за изменениями средних потребительских цен. В ведомстве составляется еженедельный отчет.
Согласно данным, на минувшей неделе больше всего в цене прибавили овощи. Репчатый лук подорожал на 8,9% (33 рубля за килограмм), капуста – на 3,7% (33 рубля), морковь – на 3,2% (30 рублей), а вот картофель стал дешевле на 1,9% (24 рубля 20 копеек).
Также дорожают сосиски и сардельки (+2,6%), карамель (+2%), вермишель (+2,8%) и хлеб (+1,8%).
Зато значительно дешевле стали куриные яйца (-5,3%). Десяток в регионе можно купить в среднем за 60 рублей. Килограмм сметаны стал дешевле на 3,5%, а свинина и курятина на - 1,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU