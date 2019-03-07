2019-03-07T08:07:44+03:00
Общество

В Тверской области дешевеют куриные яйца, но дорожают овощи

Самый большой скачок в цене на прошлой неделе сделал репчатый лук
Виктория ЖУКОВА
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Яичница на завтрак снова доступна, но пока без овощейЯичница на завтрак снова доступна, но пока без овощейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тверьстат продолжает следить за изменениями средних потребительских цен. В ведомстве составляется еженедельный отчет.

Согласно данным, на минувшей неделе больше всего в цене прибавили овощи. Репчатый лук подорожал на 8,9% (33 рубля за килограмм), капуста – на 3,7% (33 рубля), морковь – на 3,2% (30 рублей), а вот картофель стал дешевле на 1,9% (24 рубля 20 копеек).

Также дорожают сосиски и сардельки (+2,6%), карамель (+2%), вермишель (+2,8%) и хлеб (+1,8%).

Зато значительно дешевле стали куриные яйца (-5,3%). Десяток в регионе можно купить в среднем за 60 рублей. Килограмм сметаны стал дешевле на 3,5%, а свинина и курятина на - 1,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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