Двое безработных мужчин обокрали дачу москвича в Тверской области
В Тверской области у 66-летнего жителя Москвы обокрали дачу. Дом находится в деревне Ильицино Калязинского района. Неизвестные повредили входную дверь и проникли внутрь. Оттуда они похитили бытовую технику и бензоинструменты. Ущерб составил более 40 000 рублей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили свидетелей произошедшего и обследовали места возможного сбыта краденого. Эксперты изъяли следы и улики.
По подозрению в краже были задержаны двое безработных жителей Калязина. Мужчины сознались в содеянном. Часть похищенного злоумышленники успели продать, а вырученные деньги потратить. Остальное имущество они вернули владельцу.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В их отношении возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU