Двое безработных мужчин обокрали дачу москвича в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:15 2019-03-06T20:32:39+03:00

В их отношении возбудили уголовное дело Фото: Василий ХОДАРЕВ

Они забрали инструменты на 40 тысяч рублей

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В Тверской области у 66-летнего жителя Москвы обокрали дачу. Дом находится в деревне Ильицино Калязинского района. Неизвестные повредили входную дверь и проникли внутрь. Оттуда они похитили бытовую технику и бензоинструменты. Ущерб составил более 40 000 рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили свидетелей произошедшего и обследовали места возможного сбыта краденого. Эксперты изъяли следы и улики.

По подозрению в краже были задержаны двое безработных жителей Калязина. Мужчины сознались в содеянном. Часть похищенного злоумышленники успели продать, а вырученные деньги потратить. Остальное имущество они вернули владельцу.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В их отношении возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU