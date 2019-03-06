Выставка "Закулисье", посвященная Году театра, открылась в Твери

СЕГОДНЯ 19:30 2019-03-06T19:34:50+03:00

В экспозицию вошло около тридцати произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из собрания ТОКГ

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6 марта в малом зале Тверской областной картинной галереи состоялось открытие выставки, посвященной Году театра в России.

Тема театра занимает особое место в искусстве XX века. К ней неоднократно обращались ведущие российские художники. В экспозицию вошло около тридцати произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из собрания ТОКГ. Многие из них экспонируются впервые.

Любая театральная постановка подразумевает совместную работу драматурга, режиссера, сценографа, и, несомненно, артистов – мастеров внешнего и внутреннего перевоплощения. Изменить внешний облик помогают костюмы и грим, для воплощения характера персонажа артисты используют мастерство речи, мимики, характер жеста и пластики.

Закулисье – это пространство за театральным занавесом, где актеры готовятся предстать перед публикой. Скрытыми от любопытных взглядов остаются эмоции, трепет и волнение перед выходом на сцену, где с минуты на минуту начнётся завораживающее театральное действо.

Композиционным акцентом экспозиции выступают живописные портреты известных российских и советских актрис - Рины Зеленой (худ. А.М. Герасимов, 1954), Веры Марецкой (худ. А.В. Фонвизин, 1944) и Марии Бабановой (худ. С.И. Лобанов). Не останется без внимания и более строгий, репрезентативный портрет Народного артиста СССР, оперного певца Марка Рейзена, работы Вл. А. Серова (1966).

Также на выставке - произведения признанных мастеров декоративно-прикладного искусства, художественные открытки ТОКГ, а также портреты- шаржи театральных деятелей К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда и И.М. Москвина (1935), выполненные П.Н. Крыловым, М.В. Куприяновым и Н.А. Соколовым, творческим коллективом советских художников, работавших под псевдонимом «Кукрыниксы».

Эта небольшая, проникнутая сценической атмосферой выставка, приглашает зрителя принять участие в удивительной жизни театрального закулисья.

По 26 мая.

ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1 (выставочный зал Тверской областной картинной галереи в БЦ «Донской»).

Телефон: 39-80-35, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU