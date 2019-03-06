2019-03-06T19:12:53+03:00
Происшествия

Заблокированы сайты, торговавшие поддельными документами и электроудочками в Тверской области

Виктория ТУШКОВА
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Суд удовлетворил иск прокурора.Суд удовлетворил иск прокурора.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Прокуратура Фировского района обнаружила 5 сайтов, на страницах которых была размещена информация о продаже служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов, дипломов, водительских прав и «электроудочек» - сообщает областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, за незаконное приобретение, сбыт и подделку официальных документов предусмотрена уголовная ответственность (статьи 324 и 327 УК РФ).

Уголовный кодекс предусматривает ответственность и за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением электротока (статья 256 УК РФ).

Нельзя согласно закону также распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор района направил в Центральный районный суд Твери административные исковые заявления о признании информации, размещенной на пяти интернет-ресурсах, запрещенной к распространению. Требования прокурора судом удовлетворены, интернет-страницы с запрещённой информацией заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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