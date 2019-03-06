Четыре снаряда времён великой отечественной войны обезврежено в Твери
5 марта тверские спасатели обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны в черте Твери на улице Нахимова. Это были четыре снаряда:
- 75-миллиметровый артиллерийский снаряд;
- 45-миллиметровый артиллерийский снаряд;
- 50-миллиметровая миномётная мина;
- и одна ручная граната "РГД-33" .
Все взрывоопасные предметы были обезврежены.
- При обнаружении взрывоопасного предмета Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и до приезда специалистов не подходить к подозрительному предмету,- предупреждают специалисты МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU