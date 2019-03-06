2019-03-06T18:57:47+03:00
Общество

Четыре снаряда времён великой отечественной войны обезврежено в Твери

При обнаружении опасных предметов специалисты Главного управления МЧС региона советуют сразу сообщить в полицию и спасателям
Виктория ТУШКОВА
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Спасатели обнаружили боеприпасы в черте ТвериСпасатели обнаружили боеприпасы в черте ТвериФото: Артем КИЛЬКИН
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5 марта тверские спасатели обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны в черте Твери на улице Нахимова. Это были четыре снаряда:

- 75-миллиметровый артиллерийский снаряд;

- 45-миллиметровый артиллерийский снаряд;

- 50-миллиметровая миномётная мина;

- и одна ручная граната "РГД-33" .

Все взрывоопасные предметы были обезврежены.

- При обнаружении взрывоопасного предмета Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и до приезда специалистов не подходить к подозрительному предмету,- предупреждают специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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