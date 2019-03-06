2019-03-06T18:04:38+03:00
Здоровье

Более 50 студентов из Твери приняли участие в донорской акции

Ребята не только сдавали кровь, но и помоги персоналу станции
Виктория ЖУКОВА
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Активное участие в акции приняли будущие студенты-медикиАктивное участие в акции приняли будущие студенты-медикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 5 марта в Твери прошла студенческая донорская акция. На станцию переливания крови пришли более 50 молодых людей. Больше всего было ребят из Тверского медицинского колледжа (более трети всех участников).

Будущие медики также работали волонтерами - помогали персоналу станции: направляли участников по кабинетам, оказывали посильную помощь. К ним присоединились студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Тверского колледжа имени Коняева.

14 марта в акции примут участие студенты Тверского педагогического колледжа.

В областном Минздраве напомнили, что донором может стать любой здоровый человек, старше 18 лет и весом не менее 50 кг. Существуют также определенные противопоказания к донорству крови и ее компонентов.

Перед сдачей крови у донора изменяют температуру тела, давление, ритмичность и частоту пульса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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