Рыбаки в Тверской области продавали копченую рыбу с кишечной палочкой
В Тверской области трое жителей Осташковского городского округа незаконно торговали копчёной рыбой. Продукт они изготавливали самостоятельно в домашних условиях на территории деревни Светлица. Соответственно ветеринарно-санитарных документов, которые подтвердили бы безопасность товара, у продавцов не было.
Рыба была изъята для проведения лабораторных анализов. Оказалось, что в ней есть бактерии группы кишечной палочки, а также превышено количество вредных микроорганизмов.
В Осташковском городском суде сообщили, что продавцы раскаялись и ходатайствовали о прекращении дела с назначением судебного штрафа. Суд назначил каждому 10 000 рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU