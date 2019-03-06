2019-03-06T17:17:09+03:00
Общество

Рыбаки в Тверской области продавали копченую рыбу с кишечной палочкой

Коптили они ее в домашних условиях
Виктория ЖУКОВА
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Ветеринарно-санитарных документов, которые подтвердили бы безопасность товара, у продавцов не былоВетеринарно-санитарных документов, которые подтвердили бы безопасность товара, у продавцов не былоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области трое жителей Осташковского городского округа незаконно торговали копчёной рыбой. Продукт они изготавливали самостоятельно в домашних условиях на территории деревни Светлица. Соответственно ветеринарно-санитарных документов, которые подтвердили бы безопасность товара, у продавцов не было.

Рыба была изъята для проведения лабораторных анализов. Оказалось, что в ней есть бактерии группы кишечной палочки, а также превышено количество вредных микроорганизмов.

В Осташковском городском суде сообщили, что продавцы раскаялись и ходатайствовали о прекращении дела с назначением судебного штрафа. Суд назначил каждому 10 000 рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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