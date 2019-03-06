2019-03-06T16:42:38+03:00
Общество

Компенсацию на покупку абонементов на пригородные поезда могут получить учащиеся Тверской области

Поддержка доступна школьникам и студентам
Виктория ЖУКОВА
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Учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций могут получить 50% от стоимости абонементаУчащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций могут получить 50% от стоимости абонементаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2019 году школьникам и студентам Тверской области предоставят компенсацию на приобретение абонементов на проезд в пригородных поездах. Дополнительно на эти цели из регионального бюджета направят порядка 4,8 млн рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций могут получить 50% от стоимости абонемента. Школьникам должно быть более семи лет, а студенты вузов и колледжей должны обучаться на очной форме и жить (либо учиться) на территории Тверской области.

В областном правительстве уточнили, что компенсация выплачивается на абонементы сроком действия с 1 января по 30 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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