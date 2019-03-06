Злостного алиментщика из Тверской области отправили в колонию на семь месяцев

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-06T16:02:32+03:00

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В Тверской области житель Бежецка без уважительных причин не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. Государственное обвинение в его отношении поддержала Бежецкая прокуратура.

Долг мужчины составил более 250 тысяч рублей. Причем ранее он уже был подвергнул административному наказанию за такое же нарушение, но денежные средства перечислять не начал.

-Мужчина имеет не снятые и не погашенные судимости за совершение аналогичных преступлений, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд обязал 47-летнего мужчину выплатить долг на содержание своего ребенка. А также отправил его в колонию-поселение на семь месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU