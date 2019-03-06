2019-03-06T15:16:50+03:00
Общество

В Твери разыскивают свидетелей ДТП с маршруткой, в котором пострадала женщина

Потерпевшая смогла самостоятельно обратиться к медикам
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские просят откликнуться свидетелейПолицейские просят откликнуться свидетелейФото: Кирилл ЧАЩИН
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Госавтоинспекция Тверской области разыскивает свидетелей дорожно-транспортно происшествия с участием маршрутного такси №24.

Во вторник, 5 марта, в Твери на улице Софьи Перовской, когда стрелка часов находилась около 13:00, при резком торможении автобуса упала 69-летняя женщина. После ДТП потерпевшая самостоятельно обратилась к медикам.

Всю имеющуюся информацию необходимо как можно быстрее сообщить по телефонам группы розыска ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8(4822) 66-78-61 либо 66-78-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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