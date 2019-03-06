Улицу Советскую в Твери перекроют на два дня

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-06T14:48:01+03:00

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В субботу, 9 марта, с 6:00 будет перекрыто движение по улице Советской на участке от улицы Ивана Седых до Волжского проезда (выезд от медуниверситета до светофора на Соборной площади).

Открыть проезд обещают 11 марта в 6:00. Распоряжение о временном изменении схемы дорожного движения опубликовано на сайте городской администрации.

Кстати, временные изменения коснутся и пешеходов, а также затронут общественный транспорт.

Напомним, что этот участок уже перекрывали 12 января, чтобы укрепить котлован на месте строительства Спасо-Преображенского собора. Спустя почти два месяца основной объем работ завершен, специальной поддержки котловану уже не требуется. При этом процесс вывоза силовой конструкции достаточно трудоемкий, поэтому без перекрытия дороги в этом случае никак не обойтись.

Учитывая, что перекрытие выпадает на выходные дни, особых неудобств доставить оно не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU