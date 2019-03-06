Троллейбус во время движение зацепил “Звездное небо” в центре Твери

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-06T14:02:04+03:00

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В Твери троллейбус задел "Звездное небо" в центре города. Произошло это днем 6 марта. Троллейбус следовал по маршруту №2. А когда выехал на улицу Советскую, у транспортного средства сорвался токоприёмник.

Металлическая штанга зацепилась за провод гирлянды, которая растянута над улицей в центре Твери. В итоге часть "Звёздное неба" оборвалась. Об этом очевидцы сообщили в группе в соцсети "Тверь ВКонтакте".

Из-за случившегося было временно приостановлено движение троллейбусов. Проблему оперативно устранили и движение возобновилось в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU