2019-03-06T14:38:12+03:00
Происшествия

Руководитель теплоэнергетической компании в Тверской области незаконно взыскал с учреждений пять миллионов рублей

Полицейские обнаружили мошенничество в коммунальной сфере
Виктория ЖУКОВА
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Деньгами руководитель распорядился в личных целях, то есть совершил хищениеДеньгами руководитель распорядился в личных целях, то есть совершил хищениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Весьегонске Тверской области полицейские выявили факт мошеннических действий, связанных с взысканием задолженности за тепловую энергию.

Было установлено, что в 2016 году руководитель местной теплоэнергетической компании заключил договоры переуступки прав требований с рядом подконтрольных ему фирм. Он хотел незаконно вывести имеющуюся дебиторскую задолженность государственных и муниципальных организаций Весьегонска за поставленную тепловую энергию.

Используя подконтрольные фирмы, подозреваемый через суд взыскал задолженность государственных и муниципальных учреждений города на сумму более пяти миллионов рублей. Деньгами он распорядился в личных целях, то есть совершил хищение.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до лишение свободы до 10 лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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