В двух районах Тверской области депутаты избрали глав

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-06T13:21:32+03:00

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В понедельник, 4 марта, депутаты приняли единогласное решение об избрании главой Сатрицкого района Сергея Журавлева, который ранее возглавлял администрацию муниципалитета.

Сергей - уроженец Старицы. Работал фрезеровщиком на Старицком механическом заводе, затем возглавил один из отделов организаций Старицкого райкома ВЛКСМ. Работал также бухгалтером ревизором, в управлении сельского хозяйства Старицкого района, а с 1998 года стал первым замглавы администрации района. После 2009 года занимал должность заместителя губернатора Тверской области, а в 2011 году вернулся на свою малую родину.

Во вторник, 5 марта был избран глава Калязинского района. Решение было принято на заседании Собрания депутатов Калязинского района.

Константин Ильин будет руководить муниципалитетом уже четвертый срок. Он занимает эту должность с декабря 2004 года. В марте 2009 года повторно был избран на пост главы, а третий его срок начался в сентябре 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU