2019-03-06T12:49:56+03:00
Происшествия

Пожарные эвакуировали пожилую женщину и подростка во время пожара в квартире в Твери

На месте происшествия работают спецслужбы
Виктория ЖУКОВА
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Пожарные вывели из горячего помещения пожилую женщину и ребенкаПожарные вывели из горячего помещения пожилую женщину и ребенкаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери в среду, 6 марта около 11:40 загорелась квартира на четвертом этаже в жилом доме на улице Горького. На место происшествия оперативно прибыли отделения из пожарно-спасательных частей № 3, 4 и СПСЧ.

Пожарные вывели на безопасное расстояние пожилую женщину и 16-летнюю девушку-подростка.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области уточнили, что пенсионерка во время пожара потеряла сознание, ее спасатели передали медикам "скорой", а девушку эвакуировали с балкона соседней квартиры.

В 12:00 уже было ликвидировано открытое горение. Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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