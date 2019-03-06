Пожарные эвакуировали пожилую женщину и подростка во время пожара в квартире в Твери
На месте происшествия работают спецслужбы
Пожарные вывели из горячего помещения пожилую женщину и ребенкаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери в среду, 6 марта около 11:40 загорелась квартира на четвертом этаже в жилом доме на улице Горького. На место происшествия оперативно прибыли отделения из пожарно-спасательных частей № 3, 4 и СПСЧ.
Пожарные вывели на безопасное расстояние пожилую женщину и 16-летнюю девушку-подростка.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области уточнили, что пенсионерка во время пожара потеряла сознание, ее спасатели передали медикам "скорой", а девушку эвакуировали с балкона соседней квартиры.
В 12:00 уже было ликвидировано открытое горение. Подробности случившегося уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU