2019-03-06T12:49:12+03:00
Звезды

Праздничный концерт для леди пройдет в Твери 8 марта

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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В исполнении коллектива прозвучат легендарные романтические хитыВ исполнении коллектива прозвучат легендарные романтические хиты
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8 марта девушек и женщин Твери приглашают на праздничный концерт "For Ladies". Весь вечер играть и петь для прекрасной половины будет группа "Crazy blues band".

В исполнении коллектива прозвучат легендарные романтические хиты таких коллективов и исполнителей, как, The Beatles, Джона Леннона, Джими Хендрикса, Боба Дилана и многих других.

Клуб «БИГ БЕН», улица Брагина, 2.

8 марта с 18.30.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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