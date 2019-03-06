Праздничный концерт для леди пройдет в Твери 8 марта
Вход свободный
В исполнении коллектива прозвучат легендарные романтические хиты
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8 марта девушек и женщин Твери приглашают на праздничный концерт "For Ladies". Весь вечер играть и петь для прекрасной половины будет группа "Crazy blues band".
В исполнении коллектива прозвучат легендарные романтические хиты таких коллективов и исполнителей, как, The Beatles, Джона Леннона, Джими Хендрикса, Боба Дилана и многих других.
Клуб «БИГ БЕН», улица Брагина, 2.
8 марта с 18.30.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU