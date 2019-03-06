2019-03-06T12:40:02+03:00
Общество

В Твери уже залатали более 2 800 квадратных метров дорог

Аварийно-ямочный ремонт идет круглосуточно и ежедневно
Виктория ЖУКОВА
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На текущей неделе работы по аварийно-ямочному ремонту продолжаютсяНа текущей неделе работы по аварийно-ямочному ремонту продолжаютсяФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери продолжается аварийно-ямочному ремонту улично-дорожной сети. На минувшей неделе сотрудники МУП «ЖЭК» привели в порядок дорожное покрытие на Московском и Петербургском шоссе, Бурашевском путепроводе, бульваре Цанова, Зелёном проезде – 284 квадратных метров. Всего за зимний период в Твери отремонтировали более 2 800 квадратных метров покрытия.

В администрации Твери сообщили, что работы по ликвидации аварийных ям проводятся в ежедневном и круглосуточном режиме. Заливают пробоины литым асфальтобетоном. Данный вид ремонта - это временная мера, позволяющая поддерживать нормативное состояние дорог до проведения полномасштабных ремонтных работ. После установления благоприятных погодных условий ямы начнут латать «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона.

На текущей неделе работы по аварийно-ямочному ремонту продолжаются. В первую очередь ремонтируют ямы на аварийно-опасных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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