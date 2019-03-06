Очередную больную бешенством енотовидную собаку обнаружили в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-06T11:33:44+03:00

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В Тверской области зарегистрирован пятый в текущем году случай заболевания бешенством. В очередной раз опасный вирус был обнаружен у дикой енотовидной собаки.

Зверя нашли на территории личного подсобного хозяйства жительницы Кимр.

Патологический материал от животного исследовали специалисты ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория». Они подтвердили, что енотовидная собака была заражена бешенством.

В региональной Россельхознадзоре напоминают, что лечение от бешенства еще не разработано. Единственный способ избежать заболевания - это своевременная вакцинация домашних питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU