2019-03-06T11:33:44+03:00
Здоровье

Очередную больную бешенством енотовидную собаку обнаружили в Тверской области

Страшный вирус убил зверька
Виктория ЖУКОВА
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Заболевание подтвердили в лабораторииЗаболевание подтвердили в лабораторииФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области зарегистрирован пятый в текущем году случай заболевания бешенством. В очередной раз опасный вирус был обнаружен у дикой енотовидной собаки.

Зверя нашли на территории личного подсобного хозяйства жительницы Кимр.

Патологический материал от животного исследовали специалисты ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория». Они подтвердили, что енотовидная собака была заражена бешенством.

В региональной Россельхознадзоре напоминают, что лечение от бешенства еще не разработано. Единственный способ избежать заболевания - это своевременная вакцинация домашних питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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