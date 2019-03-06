Охранник ударил посетителя банка в Тверской области и попал под суд
В Торжке Тверской области охранник банка превысил свои полномочия и избил посетителя. Произошло это 12 октября 2018 года. Мужчина - лицензированный охранник, имеет свидетельство о присвоении квалификации, удостоверение частного охранника и разрешение на ношение служебного оружия.
Потерпевшего он ударил один раз и после этого оттолкнул. Своими действиями он причинил посетителю телесные повреждения, которые не расцениваются как вред здоровью, но при этом нарушил закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка Торжокского района.
Грозит охраннику лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU