2019-03-06T11:00:50+03:00
Общество

Охранник ударил посетителя банка в Тверской области и попал под суд

Мужчина превысил свои полномочия
Виктория ЖУКОВА
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Охраннику грозит лишение свободыОхраннику грозит лишение свободыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Торжке Тверской области охранник банка превысил свои полномочия и избил посетителя. Произошло это 12 октября 2018 года. Мужчина - лицензированный охранник, имеет свидетельство о присвоении квалификации, удостоверение частного охранника и разрешение на ношение служебного оружия.

Потерпевшего он ударил один раз и после этого оттолкнул. Своими действиями он причинил посетителю телесные повреждения, которые не расцениваются как вред здоровью, но при этом нарушил закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка Торжокского района.

Грозит охраннику лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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