2019-03-06T11:00:34+03:00
Происшествия

В Твери молодой водитель стал виновником ДТП с пострадавшей

Авария произошла на перекрестке
Альберт БОЙКОВ
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Авария произошла по вине водителя ВАЗа Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла по вине водителя ВАЗа Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 5 марта, в Твери на улице Маршала Конева в районе дома №20, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадал 48-летняя женщина. Авария случилась, когда на часах было около 13:50.

Известно, что 27-летний водитель ВАЗа - 2109 при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Mini Cooper, за рулем которого находилась 24-летняя девушка.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия 48-летняя пассажирка ВАЗа попала с травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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