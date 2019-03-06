Автомобилист сбил двух женщин, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода в Твери
Пострадавшие обратились в больницу
Женщин сбили возле остановки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери автомобилист сбил двух женщин. Авария произошла 5 марта около 16:15 на бульваре Профсоюзов в районе дома №13.
57-летний мужчина ехал за рулем автомобиля “Рено Логан”. Он не заметил и сбил двух женщин в возрасте 64 лет, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения транспортного средства.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU