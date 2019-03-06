Автомобилист сбил двух женщин, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода в Твери

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-06T10:39:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери автомобилист сбил двух женщин. Авария произошла 5 марта около 16:15 на бульваре Профсоюзов в районе дома №13.

57-летний мужчина ехал за рулем автомобиля “Рено Логан”. Он не заметил и сбил двух женщин в возрасте 64 лет, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU