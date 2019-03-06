2019-03-06T10:01:23+03:00
Происшествия

На женщину в Твери с крыши дома упала наледь

Следователи СК возбудили уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Следователи СК расследует уголовно делоСледователи СК расследует уголовно делоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после падения наледи с крыши дома на женщину.

По данным следствия, с 9 по 15 января 2019 года своевременно не счистили снег с крыши дома №90 на проспекте Чайковского. На здании скопилась наледь, которая создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан в случае их падения. При этом предупредительные ограждения по периметру здания отсутствовали.

15 января 2019 года лед с крыши дома упал на женщину, которая проходила в непосредственной близости от указанного здания. У пострадавшей диагностировали телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы, закрытой черепно-мозговой травмы.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, а также должностным лицам администрации города на предмет признаков халатности в их действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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