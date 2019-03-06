69-летняя женщина упала в маршрутке при резком торможении в Твери
В больницу она обратилась самостоятельно
После случившегося женщина самостоятельно обратилась в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Твери 5 марта около 13:00 69-летняя женщина упала в маршрутке №24. Водитель транспортного средства резко остановился возле дома №32 на улице Софьи Перовской. В этот момент в салоне не удержалась и упала пассажирка.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водителя маршрутного такси пока не установили. После случившегося женщина самостоятельно обратилась в больницу. Ей врачи оказали всю необходимую помощь.
Водителей просят удвоить бдительность на дорогах в зимний период и думать о своих пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU