69-летняя женщина упала в маршрутке при резком торможении в Твери

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-06T09:49:52+03:00

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В Твери 5 марта около 13:00 69-летняя женщина упала в маршрутке №24. Водитель транспортного средства резко остановился возле дома №32 на улице Софьи Перовской. В этот момент в салоне не удержалась и упала пассажирка.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водителя маршрутного такси пока не установили. После случившегося женщина самостоятельно обратилась в больницу. Ей врачи оказали всю необходимую помощь.

Водителей просят удвоить бдительность на дорогах в зимний период и думать о своих пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU