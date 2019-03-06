Стал известен график работы подразделений МРЭО и почтовых отделений Тверской области в праздничные выходные

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-06T09:12:27+03:00

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Госавтоинспекция Тверской области информирует о графике работы подразделений МРЭО в праздничные выходные. 8, 9 и 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня регистрационно-экзаменационные подразделения работать не будет.

11 марта подразделения работают в обычном режиме с 08:00 до 17:00 с часовым перерывом на обед в 13:00. Водителей просят быть внимательными и ознакомьтесь с режимом работы, прежде чем ехать в МРЭО.

Почтовые отделения также из-за праздника меняют режим работы. В четверг, 7 марта все филиалы будут работать по обычному режиму, но с сокращением рабочего дня на один час. 8 марта – выходной. 9 марта почта будет работать по режиму воскресенья, а 10 - по обычному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU