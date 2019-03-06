2019-03-06T08:41:42+03:00
Общество

Зимний сезон в Твери закроют лыжным марафоном и спортивно-массовым праздником

Все желающих ждут 9 марта в Чуприяновке
Виктория ЖУКОВА
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Разыгрываются звание абсолютных чемпионов по разным возрастным категориямРазыгрываются звание абсолютных чемпионов по разным возрастным категориямФото: Дарья ЮДИНА
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Под Тверью 9 марта состоится XXV лыжный марафон на приз Почетного мастера спорта, Чемпиона СССР Николая Липашова. Проходить состязания будут на лыжной базе спортивной школы «Тверь» в Чуприяновке.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 11:15, а первый старт будет дан в 11:30.

Участники должны будут пробежать дистанцию классическим стилем. Марафон включает в себя два маршрута: 50 и 30 километров. Разыгрываются звание абсолютных чемпионов по разным возрастным категориям.

В администрации Твери рассказали, что в рамках мероприятия пройдут спортивно-массовый праздник «Закрытие зимнего сезона». Подготовлены веселые старты, интерактивные площадки и пробное тестирование по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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