Зимний сезон в Твери закроют лыжным марафоном и спортивно-массовым праздником
Под Тверью 9 марта состоится XXV лыжный марафон на приз Почетного мастера спорта, Чемпиона СССР Николая Липашова. Проходить состязания будут на лыжной базе спортивной школы «Тверь» в Чуприяновке.
Торжественное открытие соревнований запланировано на 11:15, а первый старт будет дан в 11:30.
Участники должны будут пробежать дистанцию классическим стилем. Марафон включает в себя два маршрута: 50 и 30 километров. Разыгрываются звание абсолютных чемпионов по разным возрастным категориям.
В администрации Твери рассказали, что в рамках мероприятия пройдут спортивно-массовый праздник «Закрытие зимнего сезона». Подготовлены веселые старты, интерактивные площадки и пробное тестирование по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне».
ИСТОЧНИК KP.RU