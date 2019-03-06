1,3 млрд рублей направят на ремонт дорог в муниципалитетах Тверской области в 2019 году
На ремонт дорог в 2019 году выделено 1,3 млрд рублей (более 1 млрд рублей – средства из областной казны, а свыше 256 млн рублей – из муниципальных бюджетов). Субсидии были распределены 5 марта на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
В 2019 году планируется отремонтировать более 163 км дорог (159 объектов в 41 муниципальном образовании).
Среди приоритетных направлений – школьные маршруты, пути к экономическим и промышленным площадкам, сельскохозяйственным предприятиям и достопримечательностям. Также важно привести в порядок подъезды к спортивным комплексам, домам культуры, больницам и другим соцучреждениям.
ИСТОЧНИК KP.RU