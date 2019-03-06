2019-03-06T08:05:39+03:00
Общество

1,3 млрд рублей направят на ремонт дорог в муниципалитетах Тверской области в 2019 году

Среди приоритетных направлений – школьные и туристические маршруты
Виктория ЖУКОВА
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В карту ремонта включен 159 объектов в 41 муниципальном образованииВ карту ремонта включен 159 объектов в 41 муниципальном образованииФото: Анастасия КУДРЯШОВА
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На ремонт дорог в 2019 году выделено 1,3 млрд рублей (более 1 млрд рублей – средства из областной казны, а свыше 256 млн рублей – из муниципальных бюджетов). Субсидии были распределены 5 марта на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

В 2019 году планируется отремонтировать более 163 км дорог (159 объектов в 41 муниципальном образовании).

Среди приоритетных направлений – школьные маршруты, пути к экономическим и промышленным площадкам, сельскохозяйственным предприятиям и достопримечательностям. Также важно привести в порядок подъезды к спортивным комплексам, домам культуры, больницам и другим соцучреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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