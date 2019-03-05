2019-03-05T22:26:20+03:00
Общество

Нашли пропавшую в феврале 16-летнюю жительницу Тверской области

Устанавливаются все обстоятельства и причины ее ухода из дома
Виктория ЖУКОВА
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Следователи СК продолжаются устанавливать все обстоятельстваСледователи СК продолжаются устанавливать все обстоятельстваФото: Мария ЛЕНЦ
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Пропавшую 22 февраля 16-летнюю жительницу Тверской области нашли живой. Напомним, по факту безвестного исчезновения девушки следователи СК уже возбудили уголовное дело. К масштабным поискам беглянки присоединились также полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

Правоохранители выясняли все без исключения обстоятельства исчезновения несовершеннолетней и устанавливали ее местонахождения.

В частности, были проанализированы показания очевидцев, сообщавших о последнем местонахождении девушки. На основании сопоставления данных с другими собранными материалами была составлена схема ее возможного передвижения.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий несовершеннолетняя была обнаружена. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ее ухода из дома, в том числе причины и условия, побудившие ее на это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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