Ответственно подойти к выбору парфюмерии в качестве подарка советуют в Роспотребнадзоре Тверской области

СЕГОДНЯ 19:43 2019-03-05T19:43:25+03:00

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Но подойти к его выбору необходимо с умом. Свои советы опубликовали специалисты тверского Роспотребнадзора. Не все знают, но магазины, предлагающие оригинальный парфюм, обязаны предоставлять документацию, подтверждающую его подлинность.

- По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар: сертификатом соответствия с указанием его номера, срока действия, органа, выдавшего сертификат, или сведениями о декларации о соответствии, в том числе её регистрационным номером, сроком действия, наименованием лица, принявшего декларацию, и органом, её зарегистрировавшим, - сообщает пресс-служба ведомства. - Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца, с указанием его адреса и телефона.

Парфюмерия надлежащего качества возврату или обмену не подлежит. Вернуть такой товар в магазин можно только если в нём есть недостатки, либо и при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.

ИСТОЧНИК KP.RU