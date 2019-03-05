2019-03-05T19:43:25+03:00
Общество

Ответственно подойти к выбору парфюмерии в качестве подарка советуют в Роспотребнадзоре Тверской области

Приближается 8 Марта, и многие женщины хотели бы получить в подарок любимый парфюм
Виктория ТУШКОВА
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Лучшие друзья девушки это любимые духи!Лучшие друзья девушки это любимые духи!Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Но подойти к его выбору необходимо с умом. Свои советы опубликовали специалисты тверского Роспотребнадзора. Не все знают, но магазины, предлагающие оригинальный парфюм, обязаны предоставлять документацию, подтверждающую его подлинность.

- По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар: сертификатом соответствия с указанием его номера, срока действия, органа, выдавшего сертификат, или сведениями о декларации о соответствии, в том числе её регистрационным номером, сроком действия, наименованием лица, принявшего декларацию, и органом, её зарегистрировавшим, - сообщает пресс-служба ведомства. - Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца, с указанием его адреса и телефона.

Парфюмерия надлежащего качества возврату или обмену не подлежит. Вернуть такой товар в магазин можно только если в нём есть недостатки, либо и при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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