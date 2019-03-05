Спрятать наркотическое вещество в перчатке не удалось жительнице Тверской области

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-05T19:15:40+03:00

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Сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной платформе станции Торжок была задержана 37 – летняя местная жительница. Женщину досмотрели и обнаружили запрещённое вещество - синтетический наркотик, который она прятала в одной из своих перчаток.

- В отношении подозреваемой отделением дознания ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" - Ред.), - сообщает пресс-служба линейного отдела МВД на станции Тверь.

Ведётся расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU