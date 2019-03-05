СЕГОДНЯ 19:24 2019-03-05T19:24:34+03:00

Многодетные семьи не будут платить за вывоз мусора в Тверской области Фото: Валерий РОМАНОВ

В регионе продолжается переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

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Многодетные семьи в Тверской области не будут нести расходы за вывоз мусора. Об этом сказал губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства 5 марта.

Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии.

Напомним, в начале 2019 года в Тверской области установили ежемесячную плату за вывоз и утилизацию мусора для собственников многоквартирных и индивидуальных жилых домов и в городах, и в районах области. Платят теперь жители по 96,5 рублей с человека.

В 2019 году в Тверской области, как и других регионах страны, начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU