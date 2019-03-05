2019-03-05T18:30:23+03:00
Происшествия

Жителя Твери будут судить за сокрытие информации о террористической организации

Он не стал рассказывать правоохранителям о своем друге-террористе
Виктория ЖУКОВА
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Наказание мужчине назначит судНаказание мужчине назначит судФото: Яна ЛИСИНА
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В Заволжском районном суде Твери рассмотрят уголовное дело по факту «Несообщения о терроризме». Местный житель дружил с участником запрещенной в РФ международной террористической организации.

Приятель присылал своему тверскому другу фотографии в камуфляже с оружием в руках, сделанные в Ираке. При этом обвиняемый не стал обращаться с этой информацией в правоохранительные органы, чем нарушил Уголовный Кодекс РФ.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчине грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, а также принудительные работы до одного года, либо лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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