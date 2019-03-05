Жителя Твери будут судить за сокрытие информации о террористической организации
Он не стал рассказывать правоохранителям о своем друге-террористе
Наказание мужчине назначит судФото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:
В Заволжском районном суде Твери рассмотрят уголовное дело по факту «Несообщения о терроризме». Местный житель дружил с участником запрещенной в РФ международной террористической организации.
Приятель присылал своему тверскому другу фотографии в камуфляже с оружием в руках, сделанные в Ираке. При этом обвиняемый не стал обращаться с этой информацией в правоохранительные органы, чем нарушил Уголовный Кодекс РФ.
В пресс-службе суда сообщили, что мужчине грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, а также принудительные работы до одного года, либо лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU