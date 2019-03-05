Семейный праздник "Обретение Весны" пройдет в Ботаническом саду Твери
Начало в 12.00
На празднике гости будут провожать зиму и встречать весну
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9 марта, в субботу, Ботанический сад ТвГУ приглашает жителей и гостей Твери на семейный праздник «Обретение Весны».
В программе праздника ожидается много интересного:
- народные традиции встречи Весны и проводов Зимы;
- знакомство с традицией блинов и Масленицы с дегустацией;
- подвижные игры и загадки с призами;
- ботанический чай из русского самовара;
- выставка Фиалок и вечная весна в Зеленом доме;
А в конце праздника, по словам директора Ботанического сада Юрия Наумцева, гости прогонят Зиму.
Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.
Начало в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU