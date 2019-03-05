Семейный праздник "Обретение Весны" пройдет в Ботаническом саду Твери

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-05T17:49:53+03:00

На празднике гости будут провожать зиму и встречать весну

Начало в 12.00

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9 марта, в субботу, Ботанический сад ТвГУ приглашает жителей и гостей Твери на семейный праздник «Обретение Весны».

В программе праздника ожидается много интересного:

- народные традиции встречи Весны и проводов Зимы;

- знакомство с традицией блинов и Масленицы с дегустацией;

- подвижные игры и загадки с призами;

- ботанический чай из русского самовара;

- выставка Фиалок и вечная весна в Зеленом доме;

А в конце праздника, по словам директора Ботанического сада Юрия Наумцева, гости прогонят Зиму.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU