На подворье Покровского храма Твери после службы пройдет конкурс блинов

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-05T17:43:39+03:00

В конкурсе будет три номинации Фото: Олег ЗОЛОТО

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10 марта, в Прощенное воскресенье, на подворье храма Покрова Божьей Матери Твери после службы пройдет конкурс блинов "Первый блин..."

- Кто умеет, то участвует обязательно. Кто не умеет, то заходит в Интернет, выбирает рецепт и тоже после этого умеет. Председатель жюри уже есть! - шутят организаторы.

Сообщается, что в конкурсе будет три номинации.

- Лучшие блины со сладкой начинкой.

- Лучшие блины с несладкой начинкой

- Лучшие блины без начинки.

Всех желающих приглашают примириться и отведать блинов.

ИСТОЧНИК KP.RU