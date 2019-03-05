На подворье Покровского храма Твери после службы пройдет конкурс блинов
Всех желающих приглашают примириться и отведать угощение
В конкурсе будет три номинацииФото: Олег ЗОЛОТО
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10 марта, в Прощенное воскресенье, на подворье храма Покрова Божьей Матери Твери после службы пройдет конкурс блинов "Первый блин..."
- Кто умеет, то участвует обязательно. Кто не умеет, то заходит в Интернет, выбирает рецепт и тоже после этого умеет. Председатель жюри уже есть! - шутят организаторы.
Сообщается, что в конкурсе будет три номинации.
- Лучшие блины со сладкой начинкой.
- Лучшие блины с несладкой начинкой
- Лучшие блины без начинки.
Всех желающих приглашают примириться и отведать блинов.
ИСТОЧНИК KP.RU