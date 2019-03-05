2019-03-05T17:10:46+03:00
Не будь равнодушным

На улицах в Тверской области неизвестные расставляют капканы

В ловушки уже попали три бездомных пса
Виктория ЖУКОВА
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Животные не виноваты, что оказались без домаЖивотные не виноваты, что оказались без домаФото: Дарья ПОТАПОВА
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В Кимрах Тверской области неизвестные расставляют капканы на бездомных животных. Местные жители сообщили, что пострадали уже как минимум три собаки

В пошлом году в ловушку попали две собачки. Один пес остался без лапки. Еще один подобный случай произошел уже в этом году. В капкан угодила большая рыжая бездомная собака.

Кимрская зоозащитница Ольга Белозёрова рассказала, что местные жители пытались помощь пострадавшему животному. Но собака так испугалось, что вырывалась и брыкалась. В итоге песик убежал вместе с капканом.

Местные жители пытаются найти пострадавшую собаку, чтобы помочь ей. Поэтому просят всех, кто знает о местонахождении пса без лапы или с раненой лапой, сообщить по телефонам 89055013140, 89031483972.

Также зоозащитники напоминают, что действия человека, который расставляет капканы, попадают под статью УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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