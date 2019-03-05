Самбисты из Твери стали чемпионами России

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-05T16:38:45+03:00

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В понедельник, 4 марта, в Казани завершился чемпионат России по боевому и спортивному самбо. На протяжении трех дней порядка 850 мужчин и женщин из 67 регионов России боролись за медали первенства. Об уровне состязаний говорит тот факт, что в них принимали участие 375 мастеров спорта России, 27 заслуженных мастеров спорта, а также 91 мастер спорта России.

За сборную команду ЦФО России выступали шесть тверских самбистов, которые тренируются в ГБУ "СШОР по видам единоборств".

Среди женщин в весовой категории до 80 кг победу одержала Дайна Амбарцумова, которая является воспитанницей Виталия Павлова и заслуженного тренера России Петра Каверзина. А среди мужчин в весовой категории до 82 кг сильнее всех оказался курсант тверской ВА ВКО имени маршала СССР Г.К. Жукова, воспитанник Александра Остапенко и заслуженного тренера России Петра Каверзина - Асланбек Кодзаев.

Благодаря завоеванным наградам тверичане получили право представлять Россию на чемпионате мира в Сеуле и чемпионате Европы в испанском Хихоне.

ИСТОЧНИК KP.RU