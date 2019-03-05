Определены три приоритетные зоны отдыха в Твери для благоустройства в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-05T16:22:47+03:00

В 2019 году Тверь будет готовиться к 75-летию Великой Победы

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В Твери завершилось рейтинговое голосование по благоустройству общественных зон. 5 марта состоялось заседание комиссии по отбору общественных зон для включения в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать за любимые территории жители могли до 28 февраля. В перечень для голосования вошли 14 зон отдыха.

В администрации Твери рассказали, что в голосовании приняли участие 34 672 жителя. В итоге в тройку лидеров вошли зона отдыха на улице Можайского у роддома №1 (10274 голоса, 30%), сквер в поселке Химинститута (6668 голосов, 19%) и парк Текстильщиков (5045 голосов, 15%). Именно эти территории планируется благоустроить в 2020 году в приоритетном порядке.

В текущем году в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы планируется благоустроить одну из главных мемориальных зон Твери – площадь перед стелой «Город воинской Славы» и еще одну знаковую зону – площадь Михаила Тверского. За эти зоны также проголосовали тверичане в соотношении 10169 к 5190.

ИСТОЧНИК KP.RU