2019-03-05T16:03:09+03:00
Происшествия

Ветер в Тверской области усилится до 15 метров в секунду

Жителям стоит быть внимательными
Виктория ЖУКОВА
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Сильный ветер ожидается в Тверской областиСильный ветер ожидается в Тверской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На Тверскую область идет непогода. Днем в среду, 6 марта, ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом жителей региона предупреждает Главное управление МЧС России по Тверской области. Плохую погоду прогнозируют сотрудники Тверского гидрометцентра.

Отдельные порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

В такую погоду лучше обходить неустойчивые конструкции (например, рекламные щиты или баннеры), а также дома, с крыш которых может упасть наледь.

Спасатели просят граждан удвоить бдительность, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по телефону 01 или 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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