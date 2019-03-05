Ветер в Тверской области усилится до 15 метров в секунду
Жителям стоит быть внимательными
Сильный ветер ожидается в Тверской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На Тверскую область идет непогода. Днем в среду, 6 марта, ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом жителей региона предупреждает Главное управление МЧС России по Тверской области. Плохую погоду прогнозируют сотрудники Тверского гидрометцентра.
Отдельные порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.
В такую погоду лучше обходить неустойчивые конструкции (например, рекламные щиты или баннеры), а также дома, с крыш которых может упасть наледь.
Спасатели просят граждан удвоить бдительность, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по телефону 01 или 101, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU