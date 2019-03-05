Ветер в Тверской области усилится до 15 метров в секунду

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-05T16:03:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На Тверскую область идет непогода. Днем в среду, 6 марта, ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом жителей региона предупреждает Главное управление МЧС России по Тверской области. Плохую погоду прогнозируют сотрудники Тверского гидрометцентра.

Отдельные порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

В такую погоду лучше обходить неустойчивые конструкции (например, рекламные щиты или баннеры), а также дома, с крыш которых может упасть наледь.

Спасатели просят граждан удвоить бдительность, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по телефону 01 или 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU