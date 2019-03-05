В преддверии Международного женского дня в Твери пройдут концерты, выставки и акции

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-05T15:21:43+03:00

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В преддверии Международного женского дня во всех районах Твери пройдут торжественные мероприятия. Например, праздничные концерты запланированы во Дворце творчества детей и молодежи, ДЦ «Мир», ДК «Затверецкий» и ДК «Химволокно».

Кроме того, в муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования и молодёжной политики к 8 марта организованы выставки детского рисунка: «Подари улыбку маме!», «Женщина-весна», «Моя мама лучше всех». Также пройдут мастер-классы по изготовлению открыток, букетов из конфет, праздничные вечера и викторины. Подробный перечень мероприятий доступен на официальном сайте администрации города в разделе «Объявления».

8 марта с 12:00 до 13:00 на улице Трехсвятской пройдет Всероссийская акция «Вам, любимые». Волонтеры-мужчины будут поздравлять прекрасных жительниц Верхневолжья с весенним и нежным праздником, а также дарить цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU