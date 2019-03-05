2019-03-05T14:41:08+03:00
Происшествия

Конкурсного управляющего санатория из Твери обвиняют в коммерческом подкупе

Уголовное дело направлено в суд
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Следователи завершили расследование уголовного делаСледователи завершили расследование уголовного делаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В Твери следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего «Санатория «Верхний Бор». Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Установлено, что 3 апреля 2018 года конкурсный управляющий в своем офисе, который находится в Твери, получил от мужчины один миллион рублей. За деньги он должен был оказать содействие при продаже недвижимого имущества «Санатория «Верхний бор», находящегося в процедуре банкротства.

Но деньги мужчине были переданы в рамках оперативного эксперимента. После заключения сделки подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Тверской области.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что во время расследования уголовного дела был проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи допрашивали руководство Общества и его сотрудников, а также изъяли всю необходимую документацию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ранее направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Определены три приоритетные зоны отдыха в Твери для благоустройства в 2020 году
Ветер в Тверской области усилится до 15 метров в секунду
В преддверии Международного женского дня в Твери пройдут концерты, выставки и акции
Молодого жителя Тверской области подозревают в дачной краже
Без горячей воды жили студенты в общежитии медицинского колледжа в Тверской области
Следователи СК возбудили уголовное дело о заселении жителей Тверской области в аварийный дом
Автомобилист сбил пешехода на дороге в Тверской области и скрылся
Военнослужащий из Тверской области получил 230 тысяч рублей компенсации по фиктивным документам
Перед 8 марта в каждом районе Твери организована продажа живых цветов
"Закладчик" из Тверской области получил 12 лет колонии и крупный штраф
Движение транспорта по Театральной площади в Твери будет перекрыто накануне праздника
В Тверской области автомобилист не справился с управлением и оказался в кювете
Пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в легковушку в Тверской области
Молодой автомобилист сбил на "зебре" 18-летнюю девушку в Твери
Кортеж с печью и скоморохами откроет масленичные гулянья в Горсаду Твери
В Твери становится больше светофоров с обособленными стрелками левых поворотов
Гала-концерт фестиваля лиги КВН "Верхневолжье" пройдет в Твери
Студенты тверских учебных заведений могут принять участие в донорских акциях
В Твери подведут итоги конкурса молодых поэтов