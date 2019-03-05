Конкурсного управляющего санатория из Твери обвиняют в коммерческом подкупе

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-05T14:41:08+03:00

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В Твери следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего «Санатория «Верхний Бор». Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Установлено, что 3 апреля 2018 года конкурсный управляющий в своем офисе, который находится в Твери, получил от мужчины один миллион рублей. За деньги он должен был оказать содействие при продаже недвижимого имущества «Санатория «Верхний бор», находящегося в процедуре банкротства.

Но деньги мужчине были переданы в рамках оперативного эксперимента. После заключения сделки подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Тверской области.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что во время расследования уголовного дела был проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи допрашивали руководство Общества и его сотрудников, а также изъяли всю необходимую документацию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ранее направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU