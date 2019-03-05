2019-03-05T14:20:36+03:00
Происшествия

Молодого жителя Тверской области подозревают в дачной краже

Мужчина уже бывал в тюрьме
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина пойдет под судМужчина пойдет под судФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Калининском районе Тверской области задержан подозреваемый в дачной краже. К силовикам с заявлением о пропаже личных вещей обратилась 78-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что неизвестный похитил из дома в деревне Петровское бытовую технику. Ущерб потерпевшая оценила в 42 тыс. рублей.

Прибывшие на место преступления силовики опросили соседей и возможных свидетелей, а также собрали улики, после чего принялись искать злоумышленника. Подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался безработный и ранее судимый 23-летний житель Калининского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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