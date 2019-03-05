Без горячей воды жили студенты в общежитии медицинского колледжа в Тверской области
Проверяющие выяснили, что в кухне общежития колледжа, а также в умывальных комнатах на 3 и 4 этажах не было горячей воды — бесперебойное горячее водоснабжение там отсутствовало.
В других помещениях также не обошлось без проблем — проверка отметила обвалившуюся плитку в душевой, а в аудитории №5 оказались более чем в два раза заниженными показатели относительной влажности воздуха.
- Межрайонным прокурором в отношении директора образовательного учреждения и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщает прокуратура Тверской области. - Они привлечены к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU