Без горячей воды жили студенты в общежитии медицинского колледжа в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-05T13:57:56+03:00

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Проверяющие выяснили, что в кухне общежития колледжа, а также в умывальных комнатах на 3 и 4 этажах не было горячей воды — бесперебойное горячее водоснабжение там отсутствовало.

В других помещениях также не обошлось без проблем — проверка отметила обвалившуюся плитку в душевой, а в аудитории №5 оказались более чем в два раза заниженными показатели относительной влажности воздуха.

- Межрайонным прокурором в отношении директора образовательного учреждения и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщает прокуратура Тверской области. - Они привлечены к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU