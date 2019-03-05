2019-03-05T13:56:06+03:00
Общество

Следователи СК возбудили уголовное дело о заселении жителей Тверской области в аварийный дом

Здание в 1991 году было признано непригодным для жилья
Виктория ЖУКОВА
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В аварийном доме до сих пор жили люди Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВ аварийном доме до сих пор жили люди Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области Бежецкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Материалы были представлены УЭБ и ПК областного УМВД по факту заселения жителей Бежецка в аварийный дом.

По данным следствия, многоквартирный дом, который еще в 1991 году был признан непригодным для постоянного проживания, в 2015 году включили в районную муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Зарегистрированных там жителей с октября 2016 по январь 2017 года переселили в новостройки. Старый дом после этого должны были снести либо реконструировать.

- Однако, в нарушение требований законодательства, несмотря на опасность для жизни и здоровья граждан, возникающую при эксплуатации здания, в 2016-2018 года жилье в вышеуказанном доме предоставлено 12 нанимателям по договорам коммерческого найма, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

В рамках уголовного дела продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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