Автомобилист сбил пешехода на дороге в Тверской области и скрылся
Пострадавший самостоятельно обратился за помощью
Пострадавший самостоятельно обратился за помощьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Нелидово Тверской области водитель сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в воскресение, 3 марта около 05:00 на улице Кирова.
В нелидовском отделе ГИБДД сообщили, что пешеход шел по проезжей части дороги (хотя там был тротуар) возле дома №9. На него наехал водитель на неустановленном автомобиле. Причем ехал автомобилист с нарушениями и в попутном направлении
Пострадавший пешеход после случившегося самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и ссадины на лице.
ИСТОЧНИК KP.RU