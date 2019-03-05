2019-03-05T13:29:27+03:00
Происшествия

Автомобилист сбил пешехода на дороге в Тверской области и скрылся

Пострадавший самостоятельно обратился за помощью
Виктория ЖУКОВА
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Пострадавший самостоятельно обратился за помощьюПострадавший самостоятельно обратился за помощьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Нелидово Тверской области водитель сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в воскресение, 3 марта около 05:00 на улице Кирова.

В нелидовском отделе ГИБДД сообщили, что пешеход шел по проезжей части дороги (хотя там был тротуар) возле дома №9. На него наехал водитель на неустановленном автомобиле. Причем ехал автомобилист с нарушениями и в попутном направлении

Пострадавший пешеход после случившегося самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и ссадины на лице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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