Военнослужащий из Тверской области получил 230 тысяч рублей компенсации по фиктивным документам

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-05T13:00:19+03:00

Мужчина также получил судебный штраф в размере 35 тысяч рублей Фото: Анна КОЛПАКОВА

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В Тверском гарнизонном военном суде прекратили уголовное дело в отношении военнослужащего. Мужчину обвиняли в мошенничестве с жилье.

Военный служил по контракту в одной из частей Тверского гарнизона. В течение двух лет он получал деньги в качестве компенсации за наем жилья. Всего мужчина получил 230 тысяч рублей. Но оказалось, что документы, на основании которых выплачивалась компенсация, фиктивные.

По информации суда, во время следствия военнослужащий возместил причиненный ущерб. Поэтому уголовное дело было прекращено. Мужчина также получил судебный штраф в размере 35 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU