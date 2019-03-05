2019-03-05T12:19:12+03:00
Общество

Перед 8 марта в каждом районе Твери организована продажа живых цветов

Работать будут дополнительные точки продажи
Виктория ЖУКОВА
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Дарите женщинам на 8 марта цветыДарите женщинам на 8 марта цветыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Твери до 8 марта включительно организована продажа живых цветов. Накануне праздника в каждом районе города работать будут дополнительные точки продаж на улицах.

По официальным данным администрации Твери, купить цветы можно будет:

- на улице Тулева возле дома № 9;

- на улице Горького напротив дома № 19 и у дома № 136/6;

- на улице Зинаиды Коноплянниковой у дома №20;

- на Комсомольском проспекте у дома 1/28;

- на Петербургском шоссе, остановка "Вагонный завод";

- на улице Хрустальная у разворотного кольца;

- на улице Вагжанова у дома № 2А;

- на бульваре Гусева у дома № 14, корпус 3;

- на улице Можайского у домов № 58, 61 и 63;

- на улице Орджоникидзе (остановка «бульвар Цанова»);

- на проспекте Победы у домов № 45/28, 47, 48/29;

- на проспекте 50 лет Октября у дома 34;

- на улице Дружинная у дома 12;

- на проспекте Калинина между домами №11 и 13 к.1, №14;

- на улице Коминтерна у дома 20;

- на проспекте Ленина, у дома 17/3;

- Волоколамском проспекте у дома 2/20

- на улице Новоторжская у дома 14/30;

- на улице Трехсвятская (пересечение с бульваром Радищева);

- на проспекте Чайковского у дома 24/2Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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