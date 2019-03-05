Перед 8 марта в каждом районе Твери организована продажа живых цветов
В Твери до 8 марта включительно организована продажа живых цветов. Накануне праздника в каждом районе города работать будут дополнительные точки продаж на улицах.
По официальным данным администрации Твери, купить цветы можно будет:
- на улице Тулева возле дома № 9;
- на улице Горького напротив дома № 19 и у дома № 136/6;
- на улице Зинаиды Коноплянниковой у дома №20;
- на Комсомольском проспекте у дома 1/28;
- на Петербургском шоссе, остановка "Вагонный завод";
- на улице Хрустальная у разворотного кольца;
- на улице Вагжанова у дома № 2А;
- на бульваре Гусева у дома № 14, корпус 3;
- на улице Можайского у домов № 58, 61 и 63;
- на улице Орджоникидзе (остановка «бульвар Цанова»);
- на проспекте Победы у домов № 45/28, 47, 48/29;
- на проспекте 50 лет Октября у дома 34;
- на улице Дружинная у дома 12;
- на проспекте Калинина между домами №11 и 13 к.1, №14;
- на улице Коминтерна у дома 20;
- на проспекте Ленина, у дома 17/3;
- Волоколамском проспекте у дома 2/20
- на улице Новоторжская у дома 14/30;
- на улице Трехсвятская (пересечение с бульваром Радищева);
- на проспекте Чайковского у дома 24/2Б.
ИСТОЧНИК KP.RU